Neymar: Bewegende Geste nach Bryant-Tod

Der Fußball-Superstar ließ sich etwas besonderes zur Widmung der Basketball-Legende einfallen.

Kobe Bryant ist tot. Der Basketball-Superstar kam am Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben. Während auf der ganzen Welt gerätselt wird , wie es zu am Absturz kommen konnte, gedenken immer mehr Sport-Stars dem legendären Lakers-Spieler. Einer davon ist Fußball-Superstar Neymar, der am Sonntag mit Paris St. Germain auf den OSC Lille traf. der Brasilianer erzielte beide Treffer beim 2:0-Sieg und widmete das zweite Tor Bryant. Er zeigte mit seinen Händen zwei und vier Finger. Eine Hommage an Bryant und dessen Rückennummer 24.

Neymar dürfte in der Pause vom tragischen Tod Bryants erfahren haben, denn das erste Tor bejubelte er noch weitaus euphorischer. "Es ist unglaublich traurig für die Welt des Sports und für uns alle", sagte Neymar im Interview mit Canal+.

Auch Kobes langjähriger Teamkollege Shaq O'Neal hat sich via Instagram mit einem berührenden Posting zu Wort gemeldet.