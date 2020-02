Trikot vergessen! Pöltl sorgt für NBA-Lacher

Der 24-jährige Österreicher stieg von der Bank ins Spiel ein, allerdings mit einer kleinen Unaufmerksamkeit: Er vergaß, sein Trikot anzuziehen. Als er den Fehler bemerkt hatte, rannte er schnell in die Kabine und holte sich das fehlende Kleidungsstück.

Auf dem Weg zurück wurden ihm viele „High Fives“ gegeben, seine Mitspieler amüsierten sich sichtlich gut über seine Einlage. Auch die Fans lachten mit. Im Internet ist er schon der große Renner. Pöltl spielte insgesamt 14 Minuten. Er kam auf vier Punkte und sechs Rebounds.

Spieler, Fans, Schiedsrichter, alle mussten im Staples Center lachen. Selbst Spurs-Trainerlegende Gregg Popovich amüsierte die kuriose Szene am Spielfeldrand sehr. Pöltl dürfte damit ein Platz in der Sendung "Shaqtin' a Fool" sicher sein. Darin präsentiert NBA-Legende Shaquille O'Neal wöchentlich die größten Missgeschicke aus der nordamerikanischen Profiliga.

Jacob Poeltl checking in without his jersey. Hilarious pic.twitter.com/xizS6sqf7X