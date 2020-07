NBA-Star nach Essenslieferung in Quarantäne

Kings-Center Holmes darf erst wieder in acht Tagen mit seinem Team trainieren.

Weil er eine Essenslieferung entgegengenommen hat, muss NBA-Profi Richaun Holmes vor dem Neustart der besten Basketball-Liga der Welt zurück in Quarantäne. Er könne sich nicht weiter mit seinen Teamkollegen auf die Saisonfortsetzung vorbereiten, schrieb der Basketball-Profi der Sacramento Kings auf Twitter. Der 26-jährige Center muss nach eigenen Angaben acht Tage in Quarantäne bleiben.

Nach der Ankunft auf dem Gelände des Vergnügungsparks Disney World, in dem die Liga abgeschottet von der Außenwelt die seit 11. März wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison beenden möchte, müssen die Spieler zunächst in Quarantäne, bevor sie trainieren dürfen. Holmes hatte nach dem Abschluss der anfänglichen Quarantäne kurzzeitig das Gelände verlassen, um eine Essensbestellung entgegenzunehmen. Dies führte dazu, dass der NBA-Profi dem strengen Reglement entsprechend erneut in Quarantäne muss.

"Ich entschuldige mich für meine Handlungen und freue mich darauf, wieder mit meinen Teamkollegen zu trainieren", schrieb Holmes, dass es sich um ein Versehen seinerseits gehandelt habe. Die NBA will ihre Saison ab 30. Juli im ESPN Wide World of Sports Complex auf dem Gelände von Disney World in Orlando fortsetzen.