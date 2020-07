Pöltl liebäugelt mit Spurs-Abschied

Der NBA-Restart steht vor der Tür - für Jakob Pöltl könnte es eine Abschiedstour sein.

Am 30. Juli soll die NBA-Saison in Disney World fortgesetzt werden, die Teams sind seit wenigen Tagen in Orlando angekommen. Unter ihnen natürlich auch Jakob Pöltl. Er will mit seinen San Antonio Spurs doch noch einen Platz in den Play-offs erreichen. "Wenn wir schon hinfahren, dann muss das auf jeden Fall das Ziel sein", betont der 24-jährige Wiener. Dessen Vertrag im Sommer ausläuft, der wegen der geringen Spielzeit in dieser Saison mit einem Abschied liebäugelt. Vor der Corona-Pause kam der Center durchschnittlich 16,6 Minuten zum Einsatz, erzielte 5,3 Punkte und 5,3 Rebounds pro Spiel - Pöltl will mehr. "Ich habe mir einen Fortschritt erwartet."

© gepa

Pöltl: »Vergangenes Jahr habe ich mehr erwartet« Pöltl weiter: "Im vergangenen Jahr habe ich mir mehr erwartet -von mir selber, aber auch von meiner Rolle und meinen Minuten. Deswegen will ich nicht noch so ein Jahr spielen unter ähnlichen Bedingungen, wenn es nicht sein muss." Pöltl will mehr Verantwortung übernehmen, hat seine Seitenbandzerrung im Knie überwunden. Beim Restart in Orlando kann er Werbung in eigener Sache machen. "Ich freue mich schon sehr, dass so es bald wieder losgeht."