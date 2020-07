Pöltls Spurs gewannen letzten Test vor Neustart

Jakob Pöltl hat mit seinen San Antonio Spurs im dritten und letzten Testspiel vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der NBA den ersten Sieg eingefahren.

Die Texaner setzten sich in der wegen des Coronavirus eingerichteten "Bubble" in Orlando gegen die Indiana Pacers mit 118:111 durch.

Pöltl kam in 24:49 Minuten Spielzeit auf acht Punkte, sechs Rebounds und zwei Steals. Der 24-jährige Wiener stand wie bei den vorangegangenen Niederlagen gegen die Milwaukee Bucks und die Brooklyn Nets in der Startformation. Das erste Bewerbsspiel nach der Corona-Pause steht für San Antonio am Freitag (2.00 Uhr in der Nacht auf Samstag/MESZ) gegen die Sacramento Kings auf dem Programm.