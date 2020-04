Erster NFL-Spieler mit Coronavirus infiziert

Die Sportwelt ist seit Wochen im Stillstand. Einige positive Covid-19-Fälle gab es bis jetzt auch unterr zahlreichen Sportlern. So auch bei Football-Spieler Brian Allen. Sein Club, die Los Angeles Rams, gaben bekannt, dass Allen in den vergangenen drei Wochen zwei Mal positiv auf das Virus getestet wurde. Der Center der Rams ist als erster Spieler der National Football League (NFL) mit dem Coronavirus infiziert.

Alle Trainingsgelände der NFL-Teams sind wegen der Pandemie derzeit gesperrt. Einzig Spielern, die dezeit Reha-Maßnahmen wahrnehmen müssen, ist der Zutritt gewährt.

Rams confirm Brian Allen tested positive for COVID-19 three weeks ago.



He is "feeling good, he's healthy and he's on the road to recovery."