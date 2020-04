NFL verschenkt Super-Bowl-Tickets an Corona-Arzt

NFL-Boss dankt Fan der Baltimore Ravens und verschenkte Super-Bowl-Tickets.

NFL-Boss Roger Goodell hat am Rande des Drafts einem Arzt und Fan der Baltimore Ravens zwei Tickets für den Super Bowl der kommenden Saison geschenkt. Die "Washington Post" veröffentlichte am Montag (Ortszeit) eine Aufzeichnung des Videoanrufs. Goodell bedankte sich darin für die Arbeit von Hazim El-Haddad in der Coronakrise und schenkte ihm die Eintrittskarten für das NFL-Finale in Tampa.

Der Draft war wegen der Pandemie eine gänzlich untypische Veranstaltung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Statt einer großen Show waren alle Trainer, Manager und Spieler zu Hause und per Video, Handy und Internet miteinander verbunden. Goodell rief aus seinem Keller an.