Österreich-Duo vor Sprung in die NFL

Die jeweils 22-jährigen American-Football-Spieler Bernhard Seikovits (Dacia Vikings) und Sandro Platzgummer (Swarco Raiders) haben es in die weltweit nur neun Spieler umfassende Shortlist der NFL geschafft. Sie überzeugten beim internationalen NFL Combine in Köln. Kein anderes Land stellt zwei Spieler.



Im Jänner steht in Florida für das Duo ein einmonatiges Trainingslager auf dem Programm, NFL-Veteranen und Draft-Talente nehmen daran teil. Frühestens im März werden Seikovits und Platzgummer erfahren, ob sie eine Chance in der NFL bekommen. Infrage käme dann eine Verpflichtung als Free Agent oder als Mitglied der Practice Squad durch das International Player Pathway Program.