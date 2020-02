Schladming-Flitzerin schlug schon wieder zu

Kinsey Wolanski legte beim Super Bowl ihren nächsten großen Auftritt hin.

Es war der Aufreger am Dienstagabend beim legendären Nachtslalom in Schladming. Ski-Nachwuchstalent Alex Vinatzer hat beim Weltcup-Slalom in Schladming plötzlich Gesellschaft auf der Piste bekommen. Eine Flitzerin lief kurz vor ihm ins Ziel und löste die Zeitnehmung aus.

Die schöne Blonde, die bei eisigen Temperaturen nur einen Badeanzug trug, hob ein Plakat mit "RIP Kobe #Legend" in die Höhe und wollte damit den bei einem Heli-Absturz ums Leben gekommenen Basketball-Star Kobe Bryant ehren.

Nun – nur wenige Tage später – schlug Kinsey Wolanski offenbar schon wieder zu. Beim Super Bowl in Miami lief die Blondine erneut aufs Feld, wurde dabei von den Sicherheitskräften gestoppt.

© Getty

Bei Kinsey Wolanski handelt es sich um eine Wiederholungstäterin. Das US-amerikanische Model war schon im Finale der Fußball-Champions-League 2019 zwischen Liverpool und Tottenham im sehr knappen Einteiler über das Spielfeld gelaufen.