Schock: Ex-NFL-Profi wurde erschossen

Der ehemalige NFL-Profi Reche Caldwell erlag seinen Verletzungen nach einem Raubüberfall.

Nach US-Medienberichten ist der ehemalige NFL-Profi Reche Caldwell erschossen worden. Den Angaben vom Sonntag (Ortszeit) zufolge starb er tags zuvor an den Folgen eines mutmaßlichen Raubüberfalls. Der 41-Jährige spielte in der National Football League für die San Diego Chargers, die New England Patriots und die Washington Redskins. Unter anderen Ex-Patriots Quarterback Tom Brady veröffentlichte Beileidsbekundungen in den sozialen Netzwerken. Caldwell war nach seinem Karriereende mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten und saß eine Zeit lang im Gefängnis.