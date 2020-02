Super Bowl: Chiefs gegen 49ers Favorit

Wer krönt sich zum König der NFL? Chiefs und 49ers stehen sich heute überraschend in der Super Bowl gegenüber.

221 Spiele gewann Andy Reid in der National Football League. Nur der ganz große Triumph fehlt. In der Super Bowl soll mit den Kansas City Chiefs nun in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) die erste Meisterschaft für das Trainer-Schwergewicht her. Die Spieler brennen für ihren Coach, der auch schon schwere Zeiten durchmachte.

"Ich wäre wahrscheinlich glücklicher für ihn als für mich", meinte Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes zuletzt über die Bedeutung des Titels für seinen Trainer. "Die ganze Arbeit, die er jeden Tag investiert. Überall wo er war, hatte er Erfolg, deshalb wollen wir ihm diese Super Bowl holen."

Die Chiefs gelten als Favoriten gegen die San Francisco 49ers. Ein Football-Spektakel ist garantiert!

