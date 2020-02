Eismaschinen-Fahrer musste in NHL-Tor

Die Carolina Hurricans nutzen den Notfall-Torhüter des Gegners zum Sieg.

Normalerweise fährt David Ayres in Toronto die Eismaschine. Nur selten trainiert der 42-Jährige beim Eishockeyteam der Maple Leafs mit, wenn noch ein Goalie gebraucht wird. Und eigentlich wollte Ayres am Samstag einen gemütlichen Abend als Fan verbringen. Doch am Ende feierte er als sogenannter "Notfalltorhüter auf Abruf" sein NHL-Debüt im Trikot des Gegners - der Carolina Hurricanes. Heißt: Fallen beide Goalies einer Mannschaft aus, kommt er zum Einsatz. Es ist üblich in der NHL, dass Zuschauer mit Torwart-Erfahrung auf der Tribüne sitzen, um einzuspringen, sollte ein Klub doppeltes Pech haben.