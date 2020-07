NHL-Comeback: Raffl ist gerüstet

Michael Raffl will mit den Philadelphia Flyers in den Play-offs überraschen.

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers bereiten sich derzeit intensiv auf den Neustart der NHL vor. Am 28. Juli steigt zum Auftakt der Testspielserie das Duell mit den Pittsburgh Penguins. Die Pf lichtspiele starten am 1. August. Für die jeweils vier besten Teams der Conferences, darunter Philadelphia am 2. August gegen Boston, geht es hierbei um die endgültige Setzliste für die erste Playoff-Hauptrunde. Die restlichen Klubs spielen gleichzeitig in der Qualifikation (Best of Five) die verbleibenden Plätze aus. Experten geben dem 31-jährigen Villacher und seiner Mannschaft im Kampf um den begehrten Stanley Cup gute Chancen. "Ich glaube, das ist das stärkste Team, in dem ich bin, seit ich in der NHL spiele. Wir haben uns im Laufe der Saison stark verbessert und uns in eine gute Position gebracht. Die Jungs sind bereit, loszulegen", ist Raff l zuversichtlich. Und wie wird es vor leeren Rängen zu spielen? Raff l: "Interessant, aber es sollte kein Motivations-Problem geben. Immerhin geht es um den Stanley Cup."

Grabner trifft in Quali-Runde auf Nashville

Auch der 32-jährige Michael Grabner will da mitmischen. Der Villacher bekommt es mit den Arizona Coyotes in die Qualifikation mit den Nashville Predators zu tun. Am 30. Juli bestreitet der Klub gegen die Vegas Golden Knights sein einziges Vorbereitungsspiel.

Die ersten Spiele

Samstag, 1. August: NY Rangers - Carolina 18 Uhr Chicago - Edmonton 21 Uhr Florida -NY Islanders 22 Uhr Sonntag, 2. August: Montreal -Pittsburgh 2 Uhr Winnipeg -Calgary 4.30 Uhr Arizona -Nashville 20 Uhr Philadelphia -Boston 21 Uhr Montag, 3. August: St. Louis -Colorado 0.30 Uhr Columbus -Toronto 2 Uhr Minnesota -Vancouver 4.30 Uhr NY Rangers -Carolina 18 Uhr Winnipeg -Calgary 20.30 Washington -Tampa Bay 22 Uhr