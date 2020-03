Mehrere Coronvirus-Fälle zwingen das Ski-Gebiet Ischgl seinen Betrieb vorzeitig zu beenden.

Nachdem in den vergangenen Tagen zunehmend Fälle von Corona-Infektionen aus dem Tiroler Wintersportort Ischgl bekannt geworden sind, wird nun die Wintersaison vorzeitig beendet. Dies sagte Andreas Steibl am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Am Freitag werde der letzte Tag mit Skibetrieb sein. Die Behörden hatten zuletzte bereits eine Schließung für zwei Wochen angeordnet.