Die Kälte wird Stars nicht stoppen

Schon die letzte WM in Åre fand bei extrem frostigen Temperaturen statt. Ich war 2007 live vor Ort, in Erinnerung sind mir in erster Linie aber nicht die Minusgrade, sondern die sportlichen Leistungen geblieben. Ich bin mir sicher, dass uns die besten Skifahrer der Welt auch diesmal zwei Wochen zum ­Genießen bescheren. Und Sie können die Frost-WM daheim vor dem Fernseher sogar gemütlich im T-Shirt mitverfolgen.

Ich erwarte mir in Åre zehn ÖSV-Medaillen

Nachdem gestern unser ÖSV-Kader bekannt gegeben wurde, kann ich nur ein weiteres Mal bestätigen: Wir werden ab morgen bestimmt um zehn Medaillen mitfahren. Trotz der Verletzungen von Max Franz, Anna Veith und Stephanie Brunner sind wir gut aufgestellt. Wobei Marcel Hirscher natürlich alles überstrahlt. Er und US-Girl Mikaela Shiffrin sind für mich DIE zwei Medaillen- bzw. Goldbänke.