Die WM live im oe24.TV-WM-Studio

Mit oe24.TV verpassen Sie nichts, was bei der Ski-WM in Are passiert! Um 17.30 Uhr gibt es täglich das WM-Studio. Reporter Walter Unterweger meldet sich live aus Are, versorgt Sie mit allen News. Dazu analysieren die besten Experten alle Rennen und Medaillen-Entscheidungen. Neben dem WM-Studio gibt es natürlich auch stündliche Updates aus Schweden. Mit oe24.TV sind sie bei der Ski-WM immer am Ball!

Startschuss am Montag

Das Warten hat ein Ende, am Montag geht es los in Aare! Die 45. Ski-WM kann beginnen. Und es geht gleich vom ersten Tag an Schlag auf Schlag im hohen Norden. Noch bevor die Titelkämpfe offiziell eröffnet werden, legen die Damen mit dem ersten Abfahrtstraining los. Am Abend folgt dann die Eröffnungs-Zeremonie. Und am Dienstag steigt dann schon die erste Medaillen-Entscheidung im Super-G der Damen.

Mo., 1230 Uhr: 1. Abfahrts-Training der Damen

Um 12.30 Uhr wird es für die Speed-Damen erstmals richtig ernst bei der WM. Im ersten Abfahrts-Training gilt es, sich an die Strecke, den Schnee zu gewöhnen. Und die schnellste Linie zu finden. Im ÖSV-Team geht es auch noch darum, sich für die letzten freien Startplätze in den Speed-Disziplinen zu empfehlen.

Mo., 18 Uhr: Die Eröffnung der 45. Ski-WM

Um 18.30 Uhr ist es dann soweit, dann werden die Titelkämpfe in Aare offiziell eröffnet. ORF1 überträgt die Zeremonie aus edm Ortszentrum von Aare live.

Di., 12 Uhr: Super-G der Damen, ORF 1

Am Dienstag dann die erste Medaillen-Entscheidung. Die ÖSV-Girls sind bereit! Nicole Schmidhofer geht im Super-G als Titelverteidigerin an den Start