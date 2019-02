Mach es noch mal, Gold-Nici!

Die Super-G-Ladys greifen an.

Jetzt ist er da, der „Tag X“ für die Super-G-­Ladys. Mit dem ersten Rennen fällt am um 12.30, ORF eins, der Startschuss für die 45. Ski-WM. Die Spannung ist greifbar. Denn aufgrund der Minusgrade in Åre (–16 Grad Celsius) herrscht bei der Materialwahl ein Fragezeichen. Auf der Rennpiste gab es mit dem Abfahrtstraining am Montag nur einen wirklich auskunfts­reichen Test. Dennoch sind unsere Asse bereit für einen goldenen Start. Allen voran Titelverteidigerin Nici Schmidhofer. Die 27- Jährige hat die Generalprobe in Garmisch entschieden, jagt in Åre das erste ÖSV-Speed-Double seit Lizz Görgl vor acht Jahren. „Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Ich will einfach locker drauflosfahren, dann wird es schon gut gehen.“

Shiffrin nach 3 Siegen in 3 Super-Gs Topfavoritin

Die härteste Konkurrenz kommt aus dem eigenen Lager: Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler (Dritte in Cortina) zählen zu den absoluten Medaillen-Kandidaten. Topfavoritin ist aber US-Girl Mikaela Shiffrin. Sie siegte bei all ihren drei Super-G-Starts in dieser Saison.

Franz Klammer, ÖSTERREICH-Experte: Am Dienstag holen wir die erste Medaille

Ich freue mich sehr auf diese WM. Am Dienstag geht es endlich los. Und ich sage: Gleich im ersten Bewerb holen wir die erste Medaille. Oder auch gleich mehrere. Denn im Super-G schreibe ich vier unserer fünf Starterinnen gute Chancen auf Edelmetall zu. Nici Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier und Tamara Tippler fahren eine sehr gute und konstante Saison. Vor allem in der Abfahrt. Aber die Leistungen in der Königsdisziplin lassen sich auf den Super-G übertragen.

Shiffrin zu biegen wird sehr, sehr schwer

Ob aber Mikaela Shiffrin zu biegen sein wird, traue ich mich nicht zu sagen. Die fährt einfach in einer eigenen Liga. Gespannt bin ich auf die Super-Siegerin vom Åre-Weltcupfinale 2018, Sofia Goggia. Sie legte zuletzt ein tolles Comeback hin. Ich fürchte, ein solches Großereignis kommt für sie aber noch zu früh.