Marco startet Jagd auf erstes Gold

„Mein Ziel ist klar, ich will eine Medaille machen“, tönt Marco Schwarz. Der 23-Jährige ist unsere Hoffnung auf die erste Goldene bei der 45. Ski-WM. Beim einzigen Saisonrennen in der Kombi raste er in Wengen zu seinem 2. Weltcupsieg, ist am Montag der große Gejagte. „Die Chancen sind auf jeden Fall da, dafür muss ich aber eine gute Abfahrt fahren“, so das Slalom-Ass.“

Die großen Herausforderer kommen aus Frankreich: Alexis Pinturault, Vize-Olympiasieger, und Victor Muffat-Jeandet, der Bronzene aus Pyeongchang. Schwarz: „Es sind sehr viele, die hier um die Medaillen mitkämpfen. Speziell die Franzosen.“ Aber auch Teamkollege Vincent Kriechmayr ist für Schwarz einer der Medaillen-Aspiranten: „Vinc hat zwei Medaillen, der ist ganz befreit und kann hier auch gut Slalom fahren.“ Die zwei weiteren heimischen Starter sind Romed Baumann und Daniel Danklmaier.

Für den ÖSV geht es am Montag um die Fortsetzung einer stolzen Serie: Bei den letzten drei Weltmeisterschaften erkämpften unsere Asse stets eine Medaille – das will man auch am Montag. Auch, wenn Olympiasieger Marcel Hirscher (WM-Gold 2015, Silber 2017) auf einen Antritt pfeift.

Wettquoten: ÖSV-Ass Schwarz zählt zu den Top-Favoriten

Die Buchmacher von www.unibet.de sind sich sicher: Marco Schwarz zählt heute in der Kombination zu den großen Favoriten auf die Gold-Medaille. Der ÖSV-Athlet hat eine Siegquote von 3,00. Das gilt übrigens auch für den Franzosen Victor Muffat-Jeandet. Gleich dahinter folgt mit Alexis Pinturault ein weiterer Franzose (3,25).

Kaiser checkt Starter

ÖSTERREICH-Experte Franz Klammer checkt die Medaillenchancen unserer Asse in der vielleicht letzten alpinen Kombinations-Entscheidung.