War das Marcels letzte WM-Show?

War das die finale Gold-Show von Hirscher? Die WM in Åre könnte das letzte Großereignis des 29-Jährigen gewesen sein – vor allem weil er sich mit seinem siebenten Gold belohnt hat. „Es ist unglaublich, nach 2013 und 2017 jetzt 2019, bei meinen vielleicht letzten Weltmeisterschaften“, so der Salzburger. Vor dem Slalom in Schladming deutete er sein Karriereende schon nach der Saison an. „Meine Tage sind gezählt“, sagte Hirscher damals im Ö3-Interview. Auf die Frage, wie viele Tage zu zählen sind, antwortete er mit einem Augenzwinkern: „Wie viele Tage sind es bis März?“

Hirscher: "Ein bisschen eine Sucht dahinter"

Vom 13. bis 17. März steigt das Saisonfinale in Soldeu. Die nächste WM ist erst 2021 in Cortina. Ob seine Familie den Ski-Wahnsinn noch so lange mitmacht? Erst im Juni heiratete Hirscher seine Laura. Im Oktober bekam sie den gemeinsamen Sohn. Marcel betonte damals: „Die Zeit des absoluten Unterordnens meines Lebens für den Profisport wird es nicht mehr so spielen.“ Zuletzt stellte er aber auch klar: „Es ist ein bisschen eine Sucht dahinter, das Skifahren, vor allem der Wettkampf ist das, was den Rest am Leben erhält.“