Blech-Pech! Siebenhofer verpasst hauchdünn Medaille

Wendy Holdener ist bei der Ski-WM in Aare ihrer Favoritenrolle in der Alpinen Kombination der Damen gerecht geworden. Das erwartete Duell zwischen Titelverteidigerin Holdener und Vlhova um Gold war ein wahrer Thriller. Die Schweizerin hatte am Freitag die Nase aber nur 0,03 Sekunden vor der ebenfalls als Goldkandidatin gehandelten Petra Vlhova.

Kaum knapper fiel die Entscheidung zuungunsten der ÖSV-Läuferinnen aus. Ramona Siebenhofer, Schnellste nach der Abfahrt, verpasste das Podest als Vierte um 0,04 Sekunden. Bronze ging damit an Ragnhild Mowinckel. Die Norwegerin lag 0,45 hinter Holdener.

US-Superstar Mikaela Shiffrin war bei der Kombi nicht angetreten.

