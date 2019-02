Drama um WM-Darling

Åre. Gestern, 13.05 Uhr, ein Aufschrei hallt durch den WM-Zielraum in Åre. Dann Totenstille. Gebannt blicken alle auf die Videowall. Lindsey Vonn ist wieder einmal ihrem Ruf als Drama-Queen gerecht geworden. Die US-Amerikanerin hat es bei rund 100 km/h bei einer Mulde zerlegt, sofort verliert sie die Kontrolle über ihre Ski und hebt ab. Mit voller Wucht kracht sie ins Fangnetz. Helfer eilen zu ihr. Minuten vergehen, dann kollektives Aufatmen. Vonn steht und winkt sogar in die Kameras. Später carvt sie auf ihren Skiern unter tosendem Applaus selbst ins Zielgelände.

© APA

© APA

© APA

© APA

Natürlich war alles anders geplant. Vonn, mit 82 Weltcupsiegen erfolgreichste Skirennfahrerinnen aller Zeiten, wollte in Åre ihren Abschied zelebrieren. Nach der WM-Abfahrt am Sonntag ist endgültig Schluss. Ihr von Verletzungen gebeutelter Körper macht nicht mehr mit. Ihre „Krankenakte“ liest sich wie der Text zu einem Horror-Schocker: Gehirnerschütterung (2011), Kreuz- und Innenbandriss, Haarriss im Schienbeinkopf (2013), Knöchelbruch (2015), Bruch des Schienbeinkopfes und des Oberarms samt Verletzung des Nerven­feldes (2016), schwere Knieverletzung (2018) – und das ist nur ein kleiner Auszug.

Eine Krankenakte wie ein Horror-Schocker

Wieder im Netz. Und gestern beim WM-Super-G lag sie wieder im Fangnetz. Diesmal kam sie glimpf­licher davon. „Ich habe gekämpft. Es hat nicht funktioniert“, meinte Lindsey später im Zielraum und quälte sich zu einem Lächeln. „Ich hatte falsche Brillen und die Welle übersehen.“ Nachsatz: „Mein Kopf weiß, was er machen muss, um Rennen zu gewinnen, aber mein Körper kann es nicht mehr. Das ist zu viel Risiko.“

Jagd nach Stenmark-Rekord machte sie kaputt

Ihr Schmerz. Trotzdem will sie am Sonntag, wie ­geplant, in der Abfahrt an­treten. Getrieben davon, einen ihrem Status ge­bührenden Abschied feiern zu können. Fakt ist: Das Wichtigste für Lindsey sind Rekorde. Das war immer so. Sie wollte die Bestmarke von Allzeitgröße ­Ingemar Stenmark mit 86 Weltcupsiegen knacken. Vier Siege fehlen ihr. Das wird Vonn nicht mehr schaffen. Für Lindsey der größte Schmerz!