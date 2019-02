Ein toller Thriller zum Auftakt

Das war so knapp! Die sieben Hundertstel, die über Gold, Silber, Bronze und Blech entschieden haben, sind so gut wie gar nichts. Aber die Top 3 dürfen sich absolut verdient über Edelmetall freuen.



Mikaela Shiffrin ist für mich ein Phänomen. Ein Wahnsinn, was die abliefert. Herzliche Gratulation zu ihrem Auftakt nach Maß. Auch Sofia Goggia möchte ich ganz herzlich zu Silber gratulieren. Was für ein Comeback! Corinne Suter auf Rang drei ist für mich keine Überraschung. Die ist super in Form und hat gestern alles abgerufen.

Unsere Girls haben zu Recht voll riskiert

Bitter verlief der Super-G für Viktoria Rebensburg. Ihr fehlten nur zwei Hundertstel auf Edelmetall. Genau so ein Schicksal wollten unsere Girls verhindern und haben demnach voll riskiert. Leider ist es ihnen nicht aufgegangen. Aber in der Abfahrt werden wir zurückschlagen!