Nur ein Wunder rettet unsere ÖSV-Damen

Alles deutet daraufhin, dass unsere Ladys zum ersten Mal seit 1982 medaillenlos bleiben. Nur ein kleines Wunder könnte diesen historischen Nuller noch abwenden. Denn: Die ÖSV-Läuferinnen schafften in dieser Weltcup-Saison erst zweimal den Sprung aufs Stockerl. Das war zum Auftakt in Levi Bernadette Schild und beim Heim-Rennen in Flachau Katharina Liensberger. Die letzte Slalom-Medaille holte übrigens Michaela Kirchgasser 2013 in Schladming.

Schild war bei der WM-Generalprobe Fünfte

„Wir können nur überraschen“, schätzt Schild die Medaillenchance unseres Teams realistisch ein. Im Riesentorlauf war sie rausgeflogen, im Slalom, ihrer Spezialdisziplin, will sie es natürlich besser machen. Der Hang auf dem Åreskutan komme ihr allerdings nicht entgegen, da sie im Flachen eher Zeit einbüße. „Den Steilhang haben wir da nicht, das ist so. Aber das letztjährige Weltcup-Finale lässt mich sehr positiv nach vorne schauen. Ich habe da ja wirklich nichts zu verlieren, weil auf dem Hang, glaube ich, erwarten sich die wenigsten was von mir“, so Schild, die hier bei der WM-Generalprobe Slalom-Fünfte gewesen war.

Die "Katharinas" sind auf Angriff gepolt

Auch Liensberger kündigt an, dass sie voll angreifen werde. Mit den schwedischen Schneeverhältnissen hat sie sich inzwischen angefreundet. „Ich komme mit jedem Lauf immer mehr ins Fahren. Bei dem Schnee muss man andrücken, wirklich über die Linie pushen und das Letzte ausreizen. Dann ist sehr viel drin“, weiß jetzt Liensberger. Und das will sie heute genauso wie Katharina Truppe und Katharina Huber umsetzen.

