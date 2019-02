ÖSV-Girls wollen Gold bei Vonn-Abschied

Im Super-G haben unsere Speed-Ladys eine bittere Pleite kassiert -heute brennen die Österreicherinnen auf Revanche. In der Abfahrt blasen Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier und Tamara Tippler zur Revanche. Los geht es um 12.30 Uhr (im oe24-LIVE-Ticker) - sofern es das Wetter zulässt.

Siebenhofer fährt mit Wut im Bauch

Mit den "Speed-Hofers" und Venier hat Rot-Weiß-Rot gleich drei Saisonsiegerinnen am Start. Vor allem Siebenhofer ist heiß. In der Kombi hat die Steirerin Bronze nur hauchdünn verpasst. Heute will sie das Edelmetall umso mehr: "Mit Wut im Bauch wird es dann hoffentlich funktionieren." Als Kombi-Vierte war sie schon bei der Siegerehrung - genießen konnte sie die jedoch nicht. Das will sie heute unbedingt nachholen!

Goggia & Štuhec fordern die ÖSV-Damen

Genau wie Siebenhofer (Cortina) geht auch Schmidhofer als zweifache Saisonsiegerin an den Start (Lake Louise). Mit Platz 11 im Super-G war sie freilich ganz und gar nicht zufrieden: "Da habe ich leider meine Schmidi-Linie nicht ausgepackt." Gelingt ihr das heute, ist ihr alles zuzutrauen. Ähnliches gilt für Venier und Tippler, die nach Trainerentscheid das letzte Ticket bekommen hat. Die härtesten Gegnerinnen der ÖSV-Damen sind wohl Sofia Goggia (ITA) und Ilka Štuhec (SLO). Die Wetterprognosen sind besser als jene für Samstag, die Veranstalter hoffen auf ein Rennen nach Plan.