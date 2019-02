Shiffrin jagt ihr zweites Gold

„Es fühlt sich fast wie ein zweiter Start in die WM an“, sagt Mikaela Shiffrin. Die US-Läuferin startet heute (ab 14.15 Uhr, ORF 1) im RTL die Jagd auf ihr zweites Edelmetall in Åre. Neun Tage ist ihr Triumph im Super-G her. Seitdem hat sie die Abfahrt und die Kombination ausgelassen, wofür die 23-Jährige auch viel Kritik einstecken musste.

„Es fühlt sich definitiv wie die richtige Entscheidung für mich an. Körperlich geht es mir ziemlich gut. Ich freue mich auf die nächsten Rennen, vor allem nach ein paar guten Trainingstagen“, will Shiffrin ihre Kritiker nun verstummen lassen.

Vlhová mit nächstem Angriff im Megaduell

Die Konkurrenz zittert jedenfalls vor ihr. Denn im Weltcup hat „Mika“ drei der letzten vier Riesentorläufe gewonnen. Zuletzt ex aequo mit Petra Vlhová. Die Slowakin gilt nach zwei Saisonsiegen in dieser Disziplin auch in Schweden als erste Shiffrin-Jägerin. Kombinationssilber gibt der 23-Jährigen zusätzlichen Schub. Ebenfalls Goldhoffnungen macht sich Titelverteidigerin Tessa Worley aus Frankreich.

Und unsere ÖSV-Damen? Ricarda Haaser, Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Bernadette Schild gelten als krasse Außenseiterinnen. Das beste Resultat in diesem Winter hatte Haaser als Siebente. Liensberger war Neunte, Truppe 12. und Schild 14.