Tamara Tippler hat am Montag im ersten Training für die WM-Abfahrt der alpinen Ski-Damen in Are Bestzeit aufgestellt. 0,38 Sekunden dahinter wurde die Schweizerin Corinne Suter Zweite, auf Rang drei landete die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (0,44) vor den weiteren ÖSV-Läuferinnen Nicole Schmidhofer (0,80), Stephanie Venier (1,03) und Ramona Siebenhofer (1,07).



Ricarda Haaser hatte 1,11 Rückstand, Christina Ager 1,63 und Franziska Gritsch 2,49. Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die nach der WM ihre Karriere beenden wird, lag 1,44 Sekunden zurück. Ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin trat nicht an.