Skistar mit Liebesaufruf bei Ski-WM

Mikaela Tommys Liebesaufruf war wohl das Highlight beim Damen-RTL. Die 23-Jährige sagte nach ihrem Lauf auf englisch in die Kamera: "Still looking for a lover!".

Die Kanadierin zeigte Humor und sorgte für Lacher bei vielen Zuschern auf der Couch. Humor und eine freche Schnauze beweist sie auch immer wieder auf ihrem Instagram-Profil (12 400 Follower), wo sie sich selbstironisch gibt und lebenslustige Videos postet.

In einem Clip springt sie sogar nackt von einer Klippe.

Ob Tommy schon einen Liebhaber gefunden hat, ist nicht bekannt.