Sturz-Drama um Lindsey Vonn

Schock in Aare: Direkt nach der Traumfahrt ihrer Landsfrau Mikaela Shiffrin kam Lindsey Vonn schwer zu Sturz. Die US-Amerikanerin hebelte es kurz vor der ersten Zwischenzeit aus und sie stürzte. Die Helfer waren schnell da. Das Rennen war unterbrochen, die Zuschauer bangten.

Ausgerechnet bei ihrer Abschiedstour ist Vonn nicht gerade vom Glück verfolgt. Nach kurzer Behandlung konnte sich der Superstar aufrichten und den Hang eigenständig runterfahren. Vonn kam glimpflich davon und rang sich im Zielraum sogar ein Lächeln ab.

© Screnshoot ORF

© APA

© Screnshoot ORF

In einem ersten Statement sprach Vonn davon, dass ihr Körper "sicher weh tue" und sie einige blaue Flecken hätte. "Ich hab gekämpft und es probiert und es hat nicht funktioniert. Ich hatte falsche Brillen und die Welle nicht gesehen. Mein Kopf weiß was er machen muss um Rennen zu gewinnen, aber mein Körper kannn es nicht mehr. Das ist zu viel Risiko," so Vonn.

Einem Start in der Abfahrt steht jedoch nichts im Wege, klärt die Amerikanerin auf. Es wird ihr letztes Rennen bei einem Großereignis.