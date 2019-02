Vonn sorgt mit Sex-Sager für Lacher

Lindsey Vonn sorgte beim Premiere-Rennen der 45. Ski-WM in Are nicht nur für den ersten Schreckmoment, sondern ebenso für den ersten großen Aufreger. Nach dem Sturz musste sie minutenlang auf der Piste behandelt werden, doch kurz nach dem Interview von Siegerin und Landsfrau Mikaela Shiffrin trat Lindsey vor die Kamera. Die 34-Jährige war vom verpatzten Rennen stark mitgenommen.

Am Nachmittag sorgte die 82-fache Weltcupsiegerin bei einer Pressekonferenz aber für einen Schmunzler. Als es um ihren Rücktritt ging und um die Frage, was sie bei ihrer Rückkehr in den Staaten als Erstes mache, meinte Vonn: ,,Das kann ich dir hier nicht sagen, es wäre unanständig."

Ihr Freund P. K. Subban war mit dem Handy live zugeschaltet und das Publikum nahm den schlüpfrigen Witz mit Humor. Vonn hielt sich nicht zurück und redete weiter: "Ich plane nicht, sofort schwanger zu werden. Es ist mir jedoch bewusst, dass ich 34 bin und nicht allzu lange warten sollte. Ich möchte mit meinen Kindern Ski fahren gehen."