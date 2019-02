Favoriten werden es schwer haben

So spannend war die Ausgangslage vor einem Super-G selten zuvor. Fünf verschiedene Sieger in den fünf bisherigen Weltcuprennen sprechen eine deutliche Sprache. Der Kampf um Gold, Silber und Bronze wird heute zum Gemetzel werden. Unseren Assen traue ich dabei alles zu. Auch Gold. Besonders Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer sind für mich heiße Kandidaten. Hannes Reichelt zähle ich zum erweiterten Favoritenkreis.

Druck bei einer WM um einiges größer

Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass auch wieder die Stunde für einen echten Außenseiter schlagen kann. Überraschungssieger bei einem Großereignis haben eine lange Tradition. Ich erinnere an Patrick Küng in Beaver Creek 2015 oder Tommy Moe in Lillehammer 1994. Wenn du nicht in der Favoritenrolle bist, fährst du frei von der Leber. Für die echten Favoriten wird's hingegen schwer. Im Weltcup ist der Druck nicht so hoch, da hast du schon am nächsten Wochenende wieder die Chance auf einen Sieg.