Hirscher führt nach Traumlauf - Schwarz 3.

Im RTL musste sich Marcel Hirscher mit Silber hinter Henrik Kristoffersen begnügen. Heute will er im Slalom den Spieß umdrehen, will unbedingt seinen Titel verteidigen. Damit würde er auch am letzten WM-Tag doch noch die erste Goldmedaille für Österreich holen – und uns die WM retten!

Mit 7. WM-Gold kann Marcel Sailer überflügeln

Fünfmal ist Österreich in der WM-Geschichte ohne Goldmedaille geblieben, zuletzt 1987 in Crans-Montana. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger Hirscher will aber nicht nur dieses Worst-Case-Szenario verhindern, sondern auch sich selbst auf den Thron hieven. Mit sechs Gold- und nun vier Silbermedaillen wird Hirscher bei einem Titelgewinn Rekordhalter Toni Sailer (7/1/0) überholen.

Die große Frage: Wie fit geht Marcel in den Slalom? Vor dem RTL hatte ihm ja eine Erkältung zu schaffen gemacht. Er scheint aber auf dem Weg der Besserung, konnte gestern wie geplant ein paar Trainingsläufe absolvieren.

Hirscher wünscht sich für Slalom Minustemperaturen

Was sich Hirscher für den WM-Showdown heute neben Gesundheit noch wünscht? Minustemperaturen! „Ein Grad vielleicht wenigstens im Nullbereich“, sagte der Salzburger. Denn wird es nochmals so eine Salzpiste wie am Freitag im RTL, dann hat der Norweger Kristoffersen alle Trümpfe in der Hand. „Auf Salz hat er schon oft bewiesen, dass er das einfach besser kann als jeder andere“, weiß Hirscher, der in diesem Winter von seinen zehn Rennsiegen fünf im Spezialslalom geholt hat.

Es ist angerichtet für ein packendes WM-Finale! Mit einem Sieg heute kann Hirscher Österreichs Gold-Ehre retten.

Letzter WM-Auftritt für Hirscher?

Wie geht es mit Marcel Hirscher nach der WM weiter? Fakt ist: Der Salzburger steht so gut wie fix als Gesamtweltcup-Sieger fest. Er wird diesen zum achten Mal in Folge gewinnen. Und dann? Dann könnte der 29-Jährige seine einzigartige Karriere beenden. Vor der WM hat er in einem Interview angekündigt: „Meine Tage sind gezählt.“

Als Vater haben sich die Prioritäten geändert

Sollte Hirscher seine Skischuhe tatsächlich nach dem Weltcup-Finale im März in Soldeu an den Nagel hängen, wäre das heute im Slalom sein letzter WM-Auftritt. Seit Schladming 2013 hat der Salzburger bislang sechs Goldene und vier Silberne bei vier Weltmeisterschaften geholt. Die Prioritäten haben sich bei ihm aber spätestens mit der Geburt seines Sohnes vergangenen Sommer geändert. Er betont stets, sich auch auf die Rolle als Ehemann und Vater voll einlassen zu wollen. Ob und wie es weitergeht, ist offen.

Video zum Thema Marcel Hirscher nach seinem Silber-Erfolg Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Hirscher: "Nervosität verspüre ich keine mehr"

Hirscher über dem heutigen WM-Slalom: „Ich hoffe, ich kann wieder voll angreifen. Ich bin hier, um aufs Podium zu kommen.“

... den Gold-Druck vor dem großen Finale: „Man erwartet von mir nach zehn Saisonsiegen, dass ich in diesen zwei Rennen einmal oben stehe. Da müsste jetzt jeder von euch lügen, wenn er sagt: ‚Nein.‘ Mittlerweile lässt mich das kalt. Ich kann nicht immer einspringen – ich versuche es meistens. Aber Nervosität verspüre ich deshalb keine mehr.“

... Silber im RTL: „Natürlich hätte ich meinen Titel gerne verteidigt. In Anbetracht der Umstände war es eigentlich ein cooles Ergebnis. Ich habe alles gegeben, alles versucht. Ich kann mir nichts vorwerfen.“

… Konkurrent Henrik Kristoffersen: „Henrik war am Freitag besser, Hut ab, er kann das einfach am besten. Deshalb ist er für mich auch im Slalom der große Favorit, weil er Salz liebt. Auf Salz hat er schon oft bewiesen, dass er das einfach besser kann als jeder andere.“