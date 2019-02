Hirscher jagt jetzt erstes ÖSV-Gold

Titelverteidiger Marcel Hirscher liegt beim Riesentorlauf der alpinen Ski-WM in Aare auf Rang zwei. Dem Salzburger fehlt nur 1/10 Sekunde auf den französischen Kombinationsweltmeister Alexis Pinturault. Rang drei nimmt der mit Nummer eins ins Rennen gegangene Henrik Kristoffersen ein, der Norweger rangiert 8/100 hinter Hirscher. Die Top Sechs der Startliste liegen auf den Rängen eins bis sechs.

Der zweite Durchgang startet um 17:45:

Eher suboptimal und fehlerhaft war die Performance der anderen Österreicher. Marco Schwarz (16.) und Manuel Feller (17.) waren unzufrieden mit ihren Läufen. Stefan Brennsteiner (12.) hingegen zeigte eine engagierte Fahrt. Roland Leitinger, Vize-Weltmeister von St. Moritz 2017, hatte 2,76 Sek. Rückstand und lag nicht unter den Top 20.

Pech für Deutschen Luitz

Nächstbester Österreicher nach Hirscher war bei anfänglich blauem Himmel und Sonnenschein als Zwölfter Brennsteiner, der 1,44 Rückstand auf den Führenden hat. "War lässig, hat gut zusammengepasst. Jetzt heißt es, im zweiten noch einmal angreifen", erklärte Brennsteiner. Schwarz (16./1,71) und Feller (17./1,82) liegen weiter zurück. Vize-Weltmeister Roland Leitinger (2,76) reihte sich als 23. ein.

"Ich sage einmal, drei gröbere Fehler eingebaut. Für das ist der Zeitrückstand eigentlich eh gut", kommentierte Schwarz seinen Lauf. Feller habe es zwar versucht, es sei aber "wahrscheinlich nicht mein bestes Skifahren" gewesen. Die wechselhaften Bedingungen hätten es sehr schwierig gemacht. "Du weißt ja nicht, wie hat sich die Piste entwickelt bei welchem Tor." Leitinger sagte, er werde um die vorderen Platzierungen "nicht mehr mitreden" und versprach "Gas geben".

Pech hatte der Deutsche Stefan Luitz. Bei einem Sturz dürfte sich der vermeintliche Beaver-Creek-Gewinner 2018 - der Sieg wurde ihm später aberkannt, weil er verbotenerweise zwischen den Durchgängen zusätzlichen Sauerstoff inhaliert hatte - am linken Knie verletzt haben. Er wurde im Anschluss zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Luitz hatte sich im Dezember 2017 in Alta Badia im linken Kniegelenk einen Kreuzbandriss zugezogen.