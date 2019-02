Ich feierte mit Vinc & Dominik

"Diese Medaille bedeutet mir alles", verriet mir Vincent Kriechmayr, als er nach Super-G-Silber zur Party im TirolBerg erschien. Im ersten Stock empfingen ihn seine Fans -und die Eltern! Mama Gertrudis und Papa Heinrich sind extra mit dem Auto nach Schweden gekommen. Gemeinsam mit ihnen gönnte sich Vinc Frittatensuppe, Kässpätzle und Kaiserschmarrn.

Die "Nachspeise" hatte es dann in sich! Mit Dominik Paris schaute auch der frischgebackene Olympia-Sieger vorbei. Als "Einmarschmusik" legte der DJ die CD von Rise OF Voltage ein. Das ist der Name der Heavy-Power-Metal-Band, in der Paris Sänger ist. "Eigentlich ist es kein Singen, eher ein Brüllen", erzählt mir der sympathische Südtiroler. Dann war aber auch schon bald Schluss mit der Feier -beide haben ja noch die Abfahrt vor sich. "Da gibt's Revanche", grinste Vinc, als er sich von Dominik verabschiedete.