Ist das Marcels letzte WM?

Macht er weiter, oder nicht? Die Frage zur sportlichen Zukunft Hirschers ist brisanter denn je. Gut möglich, dass der 29-Jährige in Åre seine letzte Weltmeisterschaft bzw. sein letztes Großereignis bestreiten wird. Dass Marcel noch zwei Jahre dranhängt (2021 steigt die WM in Cortina), ist nach seinen kürzlich getätigten Aussagen schwer vorstellbar.

In einem Ö3-Interview vor dem Slalom in Schladming meinte unser Ski-Superstar: "Meine Tage sind gezählt." Auf die Frage, wie viele Tage zu zählen sind, meinte Hirscher augenzwinkernd: "Wie viele sind es bis März?" Von 13. bis 17. März steigt das Weltcup-Finale in Soldeu. Dort will sich Hirscher zum achten Mal in Folge die große Kristallkugel abholen.

Zum Abschluss wäre ein WM-Meilenstein möglich

Hört Marcel danach tatsächlich auf, ist der heutige Riesentorlauf bzw. der Slalom am Sonntag seine letzten beiden WM-Rennen. In welchen er eine unglaubliche Serie ausbauen kann. Seit Schladming 2013 hat der Salzburger immer Gold mit nach Hause genommen. Ein viertes Mal in Folge gelang das noch keinem.