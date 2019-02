'Krone' verwechselt Hirscher mit oe24.TV-Moderator

Dass Marcel Hirscher mit einem Sensationslauf beim WM-Slalom in Aare in Führung und voll auf Goldkurs liegt, hat auch die Kollegen von krone.at vom Hocker gehaut. Begeistert und noch elektrisiert vom Lauf des ÖSV-Superstars kann einem auch so manch Fehler unterlaufen. In diesem Fall haben die Sportkollegen in ihrem Facebook-Posting Marcel Hirscher mit Marcel Schachinger verwechselt.

So ein Fehler kann im Eifer des Gefechts und in Vorfreude auf WM-Gold natürlich jedem passieren. Schachinger ist übrigens Moderator bei oe24.TV.

© Kernmayr