Viel dramatischer hätten die ersten Stunden und Tage des Superstars in Åre nicht ausfallen können: Die Pressekonferenz nach Hirschers Ankunft am Mittwoch wurde aufgrund seiner Erkältung abgesagt. Gestern wagte sich Marcel dennoch zum Trainieren auf die Piste.

2. Durchgang (17.45 Uhr) wird Flutlicht-Thriller

Danach klang der 29-Jährige aber alles andere als optimistisch. „Halsweh, ­Ohrenweh, Schnupfen, Gliederschmerzen. Das hört sich nach einem grippalen Infekt an“, so die Selbstdiagnose des Salzburgers. Dennoch will der Kämpfer heute (ab 14.15 Uhr, ORF eins) ganz Ski-Österreich er­lösen.

Denn im RTL soll die erste ÖSV-Goldmedaille bei dieser WM her! Titelverteidiger Hirscher gilt dank seiner vier Saisonsiege in fünf Rennen als Topfavorit. Schlägt er trotz gesundheitlicher Probleme tatsächlich zu, lässt er heute einen Mega-Rekord purzeln. Denn mit seinem siebten Gold – bei drei weiteren Silbermedaillen – würde er in der ewigen WM-Bestenliste an Toni Sailer vorbeiziehen (siehe unten rechts).

In Marcels Weg stellt sich aber eine Vielzahl an aussichtsreichen Konkurrenten. Aus dem eigenen Lager ist vor ­allem Manuel Feller viel zuzutrauen. Marco Schwarz schwebt nach zweimal Edelmetall auf der Erfolgs­welle und macht sich ebenfalls Hoffnungen. Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner sind krasse Außenseiter. Anders als Kombi-Weltmeister Pinturault (FRA) und ­Kristoffersen (NOR)...

Ferdinand Hirscher: "Ein jeder will gewinnen"

Frage: Herr Hirscher, wie gut konnten Sie Marcel auf die WM in Åre vorbereiten?

Ferdinand Hirscher: „Man hat –20 Grad erwartet, jetzt sind Plusgrade angesagt. Wir müssen richtig auf die Situation reagieren.“

Frage: Welche Rolle spielen Sie bei der Frage nach dem richtigen Material?

Hirscher: „Die letzte Wahl wird in Kombination mit dem ganzen Team getroffen. Wenn ich hundertprozentig überzeugt bin, versuche ich aber, auch Marcel zu überzeugen.“

Frage: Ist Marcel immer noch so heiß auf das Gewinnen, wie vor dem ersten Weltcupsieg?

Hirscher: „Ja, meiner Meinung nach schon. Er ist ein richtiger Rennfahrer. Wenn man die Chance dazu hat, will ein jeder gewinnen.“

Frage: Wann ist diese WM für Sie eine gute WM?

Hirscher: „Wenn man probiert hat, alles zu geben, das Maximum rauszuholen.“

Marcel mit Lift-Problemen

Am Mittwoch landete Marcel Hirscher mit dem Privatjet in Östersund. In Åre kam der Motor unserer großen WM-Hoffnung dann ins Stottern – nicht nur wegen seiner Erkältung. Am Weg auf den Berg ließ ihn der Lift gestern zappeln. Erst beim dritten Versuch ließ ihn der Schranken passieren. ARD postete ein Video davon auf Twitter. Dann ging es aber los mit dem Training. Noch am Vormittag absolvierte Marcel vier Läufe am Trainingshang. Heute jagt er dann im Riesentorlauf seine siebente WM-Goldmedaille.

Marcel #Hirscher konnte heute trainieren. Aktuell plagt er sich vor seinem Start beim Riesenslalom mit einer Erkältung herum. #åre2019 pic.twitter.com/HqPIEBNzJX — Sportschau (@sportschau) February 14, 2019