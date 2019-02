Marcel kommt total entspannt nach Åre

Unser Superstar ist guter Dinge. Zuletzt trainierte er zwei Tage Slalom auf seinem Haushang und war mit seiner Performance zufrieden. Er testete zugleich die Ski für die WM. Am Wochenende legt er eine Pause ein, wird nur im Gym an seiner Fitness arbeiten. Am Montag und Dienstag geht's dann auf die Reiteralm -da steht Riesentorlauf auf dem Programm. Am Mittwoch fliegt Hirscher mit seinem Team im Privatjet nach Åre.

Marcel konzentriert sich auf seine Kerndisziplinen

Wie bei den Damen Mikaela Shiffrin, so wird auch Hirscher bei der WM ein Miniprogramm bestreiten und nur zwei Bewerbe mitmachen. "Ich muss auf meine Ressourcen schauen und klare Prioritäten setzen. Slalom und Riesentorlauf sind meine Kerndisziplinen, und darauf werde ich mich vorbereiten", sagt der Superstar. "Und ich muss mich ja auch um meine Familie kümmern." Jungpapa Marcel wollte seinen Sohn und seine Frau nicht so lange alleine lassen. Darum verzichtete er auf den Super-G und die Kombi.

In Annaberg kann Marcel am besten abschalten

Zu Hause in seinem vertrauten Umfeld tankt Hirscher Kraft für seine Goldmission. "Das sind so starke Anker in meinem Leben, da kann ich am besten abschalten. Da wird nicht über Skifahren gesprochen. Da gibt es wichtigere Dinge," erzählt Marcel.