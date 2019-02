Mayer & Kriechmayr starten Gold-Mission

Für die Herren startet die 45. Ski-WM heute so richtig! Im Super-G geht es heute erstmals um Gold, Silber und Bronze. "Es kribbelt schon", weiß unser Top-Favorit Matthias Mayer. Bei der WM blieb dem Kärntner der große Wurf bislang verwehrt, vor vier Jahren in Vail verpasste er Bronze im Super-G nur um drei Hundertstel. "Leider hat es noch nicht geklappt. Aber eine WM-Medaille ist eines meiner größten Ziele, drauf arbeite ich seit Sommer hin."

Das Rennen startet um 12:30:

Mayer: "Es gibt viele, die hier gewinnen können"

Dass "Mothl" ein Mann für spezielle Momente ist, bewies er bei den Olympischen Spielen: Gold 2014 in der Abfahrt, Gold 2018 im Super-G. "Man kann sagen, dass diese Rennen am Tag X eine Stärke von mir sind. Ich kann mit dieser Extraportion Druck und Anspannung offenbar ganz gut leben." Auch heute? Die Form stimmt. Im Super-G-Weltcup ist er Zweiter, fuhr in Gröden als 2. aufs Podest. Und: Bei der Generalprobe im Saisonfinale 2018 siegte er -ex aequo mit Kollege Vincent Kriechmayr. Auch der 27- Jährige Linzer, Führender im Disziplinenweltcup, ist in Top-Form. "Ich will hier vorne mitfahren und eine Medaille holen."





Die weiteren ÖSV-Starter sind Hannes Reichelt, Weltmeister von 2015, und WM-Debütant Daniel Danklmaier. Die Konkurrenz ist vielseitig: Aksel Svindal (NOR), Dominik Paris (ITA), Beat Feuz (SUI) oder Josef Ferstl (GER). "Es gibt viele, die gewinnen können", so Mayer. Auch er.