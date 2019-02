Mit Bestzeit: Ausfall-Drama um Mayer

Matthias Mayer galt beim WM-Super-G als einer der ganz großen Favoriten. Der zweifache Olympiasieger ist bekanntermaßen ein Experte darin bei Großereignissen voll da zu sein. In Are hatten viele Mayer ganz oben auf der Rechnung. Mit Nummer 13 ging der Kärntner ins Rennen. Mayer war super unterwegs, glitt wunderbar dahin, lag in Führung und auf Goldkurs. Doch dann passt bei einem Sprung die Richtung nicht. Ohne Schneekontakt kann Mayer nicht korrigieren und scheidet aus. Extrem bitter!

Mayer verdrehte sich bei einem Sprung