So grandios verabschiedete sich Svindal

Aksel Lund Svindal ist einer der größten Skisportler aller Zeiten. Bei der WM in Aare absolvierte der Norweger das letzte Rennen seiner Karriere. Bei unfassbar schwierigen Bedingungen, Schneefall, Wind und Nebel kämpfte sich der "Super-Elch" hinunter. Nach einer wahren Traumfahrt fehlten ihm lediglich 2 Hundertstel auf die Führung seines Freundes und Teamkollegen Kjetil Jansrud.

Ob Medaille oder nicht. Es war ein würdiger Abschied. Sein Karriereende ist aber ohnehin keine Flucht, es ist dem kaputten Knie geschuldet. . "Wir werden ihn vermissen", sprach Teamkollege Kjetil Jansrud vor der Abfahrt für viele.

Der zweifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister bedauere nichts, das würde auch keinen Sinn machen, weil man es nicht mehr ändern könnte, so Svindal vor dem Rennen. Aber er würde einiges bessermachen wollen, wenn er eine zweite Chance bekäme. Er hoffe, vieles gelernt zu haben, es sei nicht nur so, dass er gebrochene Knochen und weniger Haare davongetragen habe. Und vor allem: "Der Sport wäre nichts ohne die Freundschaften", erklärte der Norweger, nachdem er sich ein von einem Journalisten zusammengestelltes Video mit Grußbotschaften von seinen jahrelangen Mitstreitern angeschaut hatte.

Etwas im alpinen Skisport sei einzigartig, versicherte Svindal. Wenn man nach dem Rennen die Ziellinie überquere, würde man später als alle anderen wissen, wie es gelaufen sei. "Und dann schauen alle auf dich und beurteilen deine Reaktion." Die man nicht verstecken könne. Aber gleich darauf müsse man mit den Kollegen, Kontrahenten, denen, die man mag und gerade geschlagen habe, wieder zusammen im Zielraum stehen oder Liftfahren. Unperfekte Reaktionen seien okay, umso wertvoller sei die Freundschaft- und Respekt-Sache in intensiven Situationen.

Das Bedauern in der Szene über den Rücktritt des 36-jährigen Svindal ist groß. Was er richtig gemacht habe? "Ich denke, dass ich Glück hatte, als ich als Junger kam und ein Vorbild wie (Kjetil Andre/Anm.) Aamodt hatte." Als Teil einer coolen Mannschaft und am besten Platz, den er sich vorstellen konnte, sei er von Beginn an er selbst gewesen. Das habe es leichter gemacht. "Wenn du versuchst, wer anderer zu sein, wirst du vielleicht nervös, wenn du mit den Medien sprichst. Es ist schwierig, an jedem Tag ein perfektes Gesicht zu wahren, wenn du darüber nachdenken musst, was du tust."

"Aksel ist unersetzlich"

Svindal bereitete sich selbst und die Ski-Welt seit Kitzbühel auf seinen Abschied vor, damit war klar, dass er auf diese Entscheidung nun jeden Tag angesprochen werden würde. Er hätte es auch einfach nach der WM-Abfahrt sagen können, aber dann hätte es die Möglichkeit nicht mehr gegeben, in den letzten Tagen noch mit jedem ein paar Worte zu reden. Das war ihm wichtig, denn er kam zum Schluss: "Es war eine gute Entscheidung, es vorher zu sagen."

Aufgrund seiner vielen Verletzungen hatte Svindal in den vergangenen Jahren viele Schnee-Auszeiten und die Möglichkeiten, für sein Leben danach vorzusorgen (Investment in Tech-Start-up, Immobilien, Mode). In der näheren Zukunft wird er nicht in den Skisport zurückkehren. Erst wenn er diesen wirklich vermisse, denn das Wiederkommen geschehe dann aus den richtigen Motiven heraus. Vorher will er aber noch an Plätze mit vielen Palmen reisen, weil er dort Leute treffe, die nicht wissen, dass er Skifahrer sei, und so Gespräche auf anderen Ebenen führen könne.

In der Zwischenzeit werden seine Weggefährten und Nachfolger versuchen, die Lücke auszufüllen, die er hinterlässt. "Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, dass wir eine Mannschaft haben, an dem müssen wir jetzt einfach weiterarbeiten, ohne Aksel", sagte Herren-Cheftrainer Christian Mitter. "Als Teamkamerad ist Aksel unersetzlich. Seine beste Eigenschaft ist, dass er sein Umfeld besser macht. Mit seinem Feedback erlaubt er jedem so gut zu sein wie irgendwie möglich", sagte er über den Vorzeigeathleten, dem Fairness immer sehr wichtig gewesen war.

Der 33-jährige Kjetil Jansrud war 15 Jahre, als er Svindal kennenlernte. "Er kann gute Entscheidungen treffen und gute Analysen machen in schwierigen Situationen. Egal, ob es im Marketing, der Technik, beim Skifahren oder innerhalb der Mannschaft ist." Es werde ihm fehlen, sich mit ihm direkt auszutauschen und abzustimmen. "Wir werden ihn vermissen", sagte Jansrud.