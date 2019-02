Sturz-Schock um Striedinger

Otmar Striedinger hatte sich mit dem Antreten bei der WM in Aare schon einen Traum erfüllt. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Max Franz wurden in Österreichs Herren-Speed-Teams Plätze frei, jenen im Super-G hatte Daniel Danklmaier bekommen, jenen in der Abfahrt auch dank des dritten Ranges in Kitzbühel Striedinger.

Doch seinen großen Moment hatte er sich sicher anders vorgestellt. Striedinger stürzte beim letzten Sprung spektakulär.

© GEPA

Er rutschte noch über die Ziellinie, blieb zum Glück unverletzt.