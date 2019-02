Team Hirscher: Marcels Erfolgs-Geheimnis

Für Marcel Hirscher war es nach Schladming und St. Moritz bereits die dritte Goldene im Slalom. Mit seinem insgesamt siebenten WM-Titel und viermal Silbermedaillen überholte unser Superstar in der WM-Bestenliste den legendären Toni Sailer, der bei gleicher Anzahl an Goldenen nur eine Silbermedaille gewann.

Mit nun insgesamt elf WM-Medaillen zog Hirscher mit Marc Girardelli (LUX) und Lasse Kjus (NOR) gleich, die es ebenfalls auf elf brachten. Nur der Norweger Kjetil Andre Aamodt hat noch eine WM-Medaille mehr (12) und liegt vor ihm.

Die Medaillen von Marcel im Detail: In Schladming 2013 holte er Gold in Slalom und Team, dazu Silber im RTL. 2015 folgten Team- und Kombi-Gold und RTL-Silber. 2017 RTL- und Slalom-Gold, Silber in der Kombi. Und heuer Slalom-Gold und RTL-Silber.