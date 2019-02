"Ich war der Küchenchef im TirolBerg"

Montagabend schaute ich im TirolBerg vorbei, auch dort ist das Kribbeln schon zu spüren. Alle hoffen auf viele Medaillenfeiern. Der TirolBerg ist bei Weltmeisterschaften eine legendäre Party-Location. Dort steppt immer der Bär.

Ich wollte natürlich wissen, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Also rauf in den ersten Stock, vorbei bei der Bar und schon stand ich mitten in der Küche. So schnell konnte ich gar nicht schauen, hatte mir Jakob Hafele vom Cateringbetreiber eine weiße Mütze aufgesetzt. "So, du bist heute mein Küchenchef", meinte er und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.



Gesagt, getan. Zum Glück wurde ich vom echten Küchenchef Andreas unterstützt. Mein Job: Kürbismousse auf den Schafskäse tröpfeln. Es ist angerichtet - für Gold, Silber und Bronze!