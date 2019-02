TirolBerg bekommt WM-Gold

Ich, der ÖSTERREICH-Reporter, testete den TirolBerg. Mein Urteil: WM-Gold.



Seit 2001 gilt der TirolBerg als In-Treff bei Weltmeisterschaften. Auch hier in Åre. Die Zutrittsgenehmigung ist die beliebteste Akkreditiierung. Die Tiroler Gemütlichkeit zeichnet dieses "Glashaus" aus.



Und vor allem die kulinarischen Spezialitäten. Davon konnte ich mich in der Küche überzeugen. Mit Küchenchef Andi bereitete ich einen Schafskäse mit Kürbismus in Rucola vor. Auch die Kasspatzen, die Kaspressknödel und die Brettljausn sind der Renner.

Im TirolBerg geht jedenfalls jeden Abend die Post ab. Ich konnte mich bei der Medaillenfeier von Vincent Kriechmayr bereits davon überzeugen. Dabei feierte unser Silberheld wegen der Abfahrt nur "schaumgebremst." Aber nicht nur die Österreicher geben hier Gas, sondern auch die anderen Nationen. Vor allem die Italiener. Zum ersten Mal gibt es keine Casa Italia. Für Weltmeister Dominik Paris kein Problem - als Südtiroler fühlt er sich im TirolBerg natürlich pudelwohl.